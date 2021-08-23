港鐵天水圍站乘客資訊屏爆玻璃　碎片四濺

撰文：凌逸德
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今（23日）下午約4時，網上流傳圖片，指港鐵天水圍站的乘客資訊顯示屏爆玻璃。根據現場圖片，天水圍站月台一處拉橙色膠帶，地上滿是玻璃碎，港鐵職員忙於跟進工作。
香港01》正向港鐵查詢事件。

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