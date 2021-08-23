警沙田黃大仙等四區冚賭　拘33男女兼發限聚令告票

警方今日（23日）分別在沙田、黃大仙、香港仔及九龍城進行反非法賭博行動，共拘捕23人，並向被捕人士發出違反限聚令告票。



沙田警區特別職務隊人員於今下午約5時，打擊沙田新田圍邨一休憩處的街頭賭博。人員共拘捕7名本地男子及1名本地女子（介乎63至79歲），涉嫌在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博。該8名被捕人士同時違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員向他們發出定額罰款告票。行動中，人員檢獲兩副紙牌及小量現金。

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黃大仙警區特別職務隊於今午4時30分，在黃大仙上邨耀善樓戶外休憩區進行打擊非法賭博行動，其間拘捕4名本地男子（介乎42至66歲），涉嫌在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博。當時現場有5名本地男子旁觀聚賭，結果他們9人全部涉嫌違反第599G章，人員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，人員檢獲一副賭具。

此外，西區警區特別職務隊突擊搜查香港仔湖北街一座住宅大廈，搗破一個非法麻雀賭檔。人員在單位內拘捕39歲姓王本地男子，涉嫌經營賭博場所。當時單位內共有1男4女賭客（介乎42至62歲），涉嫌在賭博場所內賭博被捕。所有被捕人亦涉嫌違反599G章被票控。警方檢獲一張電動麻雀枱、 兩副麻雀及約2,000元現金賭款。

至今日傍晚約6時，九龍城警區特別職務隊人員亦突擊搜查紅磡落山道一工業大廈單位，搗破一個非法賭檔。人員拘捕39歲姓孫本地男子，涉嫌經營賭博場所。另外，3名本地男子、1名內地男子及5名本地女子（介乎46至57歲），則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。所有被捕人同時涉嫌違反第599G章被票控。行動中，人員檢獲4張麻雀枱、8副麻雀及約1,000元賭款。