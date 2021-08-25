蠱惑司機「朝桁晚拆」車牌避抄牌　警拖走3輛電單車

警方去年共發出逾270萬張俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款通知書，平均每架領牌車輛被抄牌約3.4次，今年警方抄牌更見「積極」，又快又狠，有電單車司機為避抄牌保住荷包，實行「朝桁晚拆」策略，泊車後把車牌及行車證拆走，要開車時才重新裝上。



然而，「你有張良計，我有過牆梯」，警方今（25日）晨在翠琳路即場拖走3架涉嫌阻塞道路的無展示行車證及車牌的電單車，本月更展開4次打擊違泊電單車不展示行車證及車牌行動，共票控13架電單車。警方強調，即使拆走車牌及行車證，仍可透過車輛本身的底盤號碼追查到車主身份。



警方表示，根據《道路交通第374章》，駕駛者必須展示、亮起或裝妥車輛登記號碼及展示有效的車輛牌照，否則便觸犯法例，輕則定額罰款320元，重則有機會要上庭，首次被定罪的人士，可被判罰款2千元及監禁3個月，再犯者可被判罰款5千元及監禁6個月。被拖車的車主如要認領車輛，需付560元拖車費。

將軍澳警區強調會繼續嚴厲打擊此類違法行為，呼籲市民不要違法，並指出雖然車輛沒有展示行車證及車牌，警方仍可透過車輛本身的底盤號碼查核車主身份，亦可即時採取拖車行動。

專家：「朝桁晚拆」是搵自己笨

香港汽車會會長李耀培表示，「朝桁晚拆」的策略其實是搵自己笨，隨時得不償失，汽車被抄牌只是罰款320元，但電單車拆走行車證及車牌，除有機會被檢控違反《道路交通第374章》外，亦可被控告街邊非法擺設及阻街等罪名，甚至被追討拖車的費用，損失更大。

警方去年發出逾270萬張俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款通知書，較前年增加約九成，若按去年12月本港領牌車輛總數計算，即平均每架領牌車輛去年被抄牌約3.4次。