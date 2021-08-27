土瓜灣住宅單位冒煙　消防開喉救熄

撰文：劉定安 張家豪
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土瓜灣發生火警。凌晨零時許，落山道1號K一個住宅單位，據報有煙冒出。消防到場拖喉上樓灌救，迅即將火救熄，現場初步消息稱無人受傷。消防正調查火警原因有否可疑。

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