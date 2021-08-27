警東九龍及港島區打擊違泊　合共發5,880張「牛肉乾」

昨日（26日），東九龍總區交通部聯同東九龍各警區，警員於區內多個交通黑點打擊違例泊車，行動特別針對雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久及非法進入黃格或行人過路處並造成阻塞等交通違例行為。行動中，警方共發2,146張定額罰款通知書及多次票控輛違例汽車，並拖走6輛違例停泊的車輛。

另外昨日（26日），港島總區交通部聯同港島各警區警務人員及交通督導員進行港島總區交通日。行動中，警方共拖走8輛造成嚴重阻塞的違泊車輛及1輛涉嫌違反《道路交通(車輛構造及保養)規例》的車輛。警方合共發出3,734張定額罰款通知書，當中主要涉及違例泊車。



警方指，港島總區交通部聯同港島各警區警務人員及交通督導員，昨日（26日）進行港島總區交通日，在區內多個交通黑點採取執法行動，確保道路暢通及提高道路使用者的道路安全和守法意識，以保障市民安全。警方呼籲，違例泊車除影響其他道路使用者外，更有可能導致交通意外，嚴重危害道路使用者安全。

警方亦利用流動攝錄配合交通執法行動，期間發現有44輛違例車輛，將會向相關人士作出檢控。另外，警方偵測到30宗車輛超速及發出53張傳票，當中主要涉及行人不依交通燈號過馬路及在距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路。

警方呼籲駕駛人士 切勿因一時之便違泊

以及警方指，東九龍總區將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。如果有司機違例泊車造成交通阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦有可能將車輛拖走。警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。