警突擊巡查新界多間娛樂場所　拘捕51人

昨（27日）下午，新界南總區刑事部聯同荃灣、沙田及葵青警區與及機動部隊人員展開代號「雷霆2021」（THUNDERBOLT 2021）及「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊巡查區內多間娛樂場所，並搗破3間非法賭博場所及發現有多間違規營業的娛樂場所，共拘捕51人。

行動中，共拘捕35名男子及16名女子（20至81歲），分別涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博埸所內賭博」、「在賭場以外任何場所進行賭博」、「外出時備有偷竊用的物品」、「盜竊」、「管有危險藥物」、「非法入境」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）等。另外，警員亦在行動中發現有人涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）。行動中，警員共發出109張定額罰款通知書。



(警方圖片)

此外，新界南總區反三合會行動組於荃灣鱟地坊一單位搗破一個非法賭場，檢獲4張電動麻雀枱、現金及一批賭具。行動中，一名女子涉嫌「經營賭博場所」被捕，另外11人則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

荃灣警區及葵青警區特別職務隊分別搗破一個位於荃灣眾安街及葵涌梨木道的非法賭檔，檢獲多張電動麻雀枱、現金及一批賭具。2名男子涉嫌「經營賭博場所」被捕，另外22人則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

葵青警區重案組及青衣分區特遣隊於青衣青綠街一間超級市場外拘捕兩名45及61歲男子，他們涉嫌與區內至少11宗店舖盜竊案件有關。

(警方圖片)

荃灣警區反三合會行動組聯同特遣隊及雜項調查隊分別於沙咀道及白田壩街三個工業大廈單位搗破三間懷疑違規經營的派對房間，拘捕三名處所負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另有56人涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

葵青警區反三合會行動組則和雜項調查隊於葵豐街兩個工業大廈單位搗破2間懷疑違規經營的派對房間，拘捕兩名處所負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另有21涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方提醒市民，經營非法賭博場所、在非法賭博場所內賭博及街頭聚賭均屬違法行為，市民切勿以身試法。根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年。任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款為5萬港元及監禁2年。任何人於賭場內或街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為3萬港元及監禁9個月。

警方呼籲市民為人為己，嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。