樂極生悲　情侶疑偷玩水上電單車失控撞船命危　第一時間圖片曝光

西貢大頭洲海面昨（27日）發生水上電單車狂撼漁船意外，一對情侶嚴重受傷，兩人仍在鬼門關徘徊，目前情況危殆。據悉，該對男女當時見海面停泊一輛黃色水上電單車，疑貪玩駕走海上飛馳，結果失控高速狂撼船頭，兩人被拋落海，最終被釣魚人士救起及由附近的船隻送上岸，交由救護車送院搶救。



該情侶分別姓陳（29歲）男子和姓蔡（19歲）女子，兩人目前情況危殆，於深切治療部留醫。事發於昨午4時許，陳男帶同女友到大頭洲遊玩，其間海面停泊一輛水上電單車，兩人竟然擅自駕走。

由於陳男不熟識操作，電單車失控高速猛撞附近一艘漁船，兩人雙雙飛墮落海，電單車翻側載浮載沉僅露出車尾，姓鄭（20歲）男子當時在附近釣魚，聽到巨響，循聲查看發現，立即跳海救人，當時該對情侶無穿上浮水衣，蔡女昏迷而陳男清醒。鄭男並將該對男女救起及送上一艘途經的船隻。船隻將兩人送上岸，再由救護車送院搶救，蔡女之後回復清醒，惜兩人傷勢嚴重，須留醫深切治療部，情況危殆。

船家將蔡女拉上水上電單車車尾。

《香港01》得到一輯相片，攝到當時意外後情況，被水上電單車撞到的漁船右邊船頭有明顯擦花痕跡，肇事電單車則插入水中，當時下着雨，另一張相是船家將已昏迷的蔡女拉上其電單車車尾，在陳男扶住下，船家冒雨快速駛向岸邊，等候救護車將二人送院。