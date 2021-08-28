票控私映會｜民政署指若辦事處不符區議會職能　不發酬津及營運費

​旺角區議員辦事處放映港產片《幻愛》，被警方及食環署人員指涉嫌違反「限聚令」，47人被罰款。據悉，活動召集人油尖旺（旺角南）區議員朱江瑋強調上址非公眾地方，放映會屬私人性質，但最終眾人仍被罰款。

民政事務總署今發聲明，指接獲有關朱江瑋的投訴，指他使用其辦事處進行一些與區議會的工作無關及可能觸犯香港法例的活動，其中包括舉行電影會。署方指，如事實證明其區議員辦事處曾用作不合乎區議會職能的用途，相關的酬津及辦事處營運費用將不獲發還，而該區議員亦可能因違反其他法例而負上刑責。



+ 2

民政事務總署今日（28日）發聲明指，接獲有關油尖旺區議員朱江瑋的投訴，指朱江瑋議員使用其辦事處進行一些與區議會的工作無關及可能觸犯香港法例的活動，其中包括舉行電影會。有關活動或違反《公眾娛樂場所條例》（第172章）及《預防及控制疾病規定及指示（業務及處所）規例》（第599F章）。

民政事務總署已發信提醒朱江瑋議員應該遵守《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》及《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》。如事實證明其區議員辦事處曾用作不合乎區議會職能的用途，相關的酬津及辦事處營運費用將不獲發還，而該區議員亦可能因違反其他法例而負上刑責。