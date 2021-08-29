警葵青區破盜竊集團　拘2男檢錫紙袋鎅刀　涉案11宗

警方搗破一個盜竊集團，在青衣邨拘捕兩名男子，涉與半年內11宗店鋪盜竊案有關。警方稱，青衣分區特遣隊人員於上周五（8月27日）中午在區內進行反罪惡巡邏期間，在青衣邨發現兩名男子形跡可疑，懷疑他們與8月12日於區內發生的一宗店鋪盜竊案有關，當中總值約2,600元的貨品被盜去。人員遂上前截查，並在該兩名男子身上檢獲錫紙袋及鎅刀等工具，以及在其中一人的車輛內檢獲罐頭、個人護理及消毒用品等懷疑贓物。該兩名分別45及61歲本地男子涉嫌「外出時備有盜竊工具」及「店鋪盜竊」被捕。



葵青警區重案組人員接手調查案件，經犯案手法分析及翻查閉路電視片段後，發現該兩名男子屬同一盜竊集團，與區內最少11宗同類型案件有關，損失財物超過3萬元。該集團已活躍約半年，主要盜取個人護理及消毒用品，然後轉售圖利。犯人會利用錫紙袋逃避防盜器偵測，然後駕駛其私家車把貨物運走，再在深水埗及旺角一帶轉售有關貨物圖利。警方正密切追查其他失物下落，不排除稍後有更多人被捕。

兩名被捕男子已各被暫控一項「外出時備有盜竊工具」罪及一項「店鋪盜竊」罪，案件將於明日（30日）在西九龍裁判法院提堂。

警方強調，盜竊是嚴重罪行，一經定罪，可判處監禁10年。葵青警區會致力打擊街頭「搵快錢」罪案，亦希望藉此提醒市民及商戶要時刻保持警覺，妥善看管財物。