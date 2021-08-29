葵涌2酒吧防疫違規　須限期停售堂食餐飲　21客遭票控

警方昨日（28）凌晨突擊巡查區內多間娛樂場所，發現兩間酒吧涉違反防疫規定，16男5女顧客進入酒吧未有掃描「安心出行」二維碼，其中一名顧客亦涉違反口罩令。警員向他們發出22張定額罰款通知書，並向兩間酒吧負責人發出傳票，另規定酒吧於兩星期限期內須停售堂食餐飲。



昨凌晨約1時，葵涌分區雜項調查隊聯同特遣隊、軍裝巡邏小隊及機動部隊人員，展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）及「松塔」（PINETOWER）行動，突擊巡查區內多間娛樂場所。

行動期間，人員發現16男5女酒吧顧客（介乎16至46歲），涉嫌未有按照法例規定在進入前掃描「安心出行」二維碼，違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），其中一名25歲男顧客亦涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）。人員向上述顧客共發出22張定額罰款通知書，而警方將會對兩間酒吧負責人發出傳票。

由於兩間酒吧涉嫌違反第599F章未有採取相應特定措施，因此由今天至9月11日，每日下午6時正至翌日上午4時59分，兩間酒吧需以第599F章餐飲業務處所A類運作模式營業，即停止售賣或供應供在餐飲業務的處所內進食或飲用的食物或飲品，營業期間亦不能安排多於2人同坐一桌，以減低傳播風險。