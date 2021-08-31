屯門警暑期反青少年罪行　掃工廈非法場所　拘55人最細10歲

疫情下娛樂場所有限度經營，黑社會等犯罪份子為增加收入來源，利用區內工業大廈經營非法場所，吸引青少年光顧。屯門警區於7至8月暑假期間，針對區內青少年罪案並打擊工廈經營非法處所罪行，共拘捕55人，當中最細只有10歲，亦發出28張違反限聚令告票。



被捕55人包括36男19女，年齡介乎10至74歲。當中10歲被捕小童，涉及一宗騙案，該名小童騙取朋友的父親手機支付平台帳戶號碼，以購買點數卡，涉及金額約7,000元。消息稱，部分被捕人士有黑幫新義安背景。屯門警區總督察（刑事）黃秀玲今日（31日）下午在記者會稱，因應暑假期間是青少年誤入歧途的高峰期，加上疫情下有犯罪份子利用工大經營非法場所，警方於是採取代號「凌厲」及「逐影」的行動進行打擊。

屯門警區反三合會行動組第二隊偵緝督察莫湛豐總結行動成果，指警方在7個星期「逐影」行動中，共偵破19宗與青少年相關案件，拘捕33名青少年（包括19男14女，介乎10至20歲），分別涉及襲擊致造成身體傷害、刑事恐嚇、刑事毁壞、販毒、藏毒、使用偽造支票、店舖盜竊、以欺騙手段取得財產，及無牌駕駛等多項罪名。

其中8名被捕青年，牽涉一宗發生於今年5月至6月的集體欺凌案件。一名13歲女受害人因與其16歲男友發生感情糾紛，遭其男友的友人於友愛邨商場平台施襲及恐嚇。警方亦偵破兩宗青少年販毒案，兩名被捕人因「搵快錢」心態被不法之徒利用，將毒品收藏於家中，當收到指示就會將毒品分銷予接應人。兩案中警員共檢獲約29克可卡因、約48克大麻花毒品，市值分別3.4萬及1.1萬元。

與此同時，警方留意疫情下部份青年人轉而光顧工廈非法娛樂處所，於是採取「凌厲」行動進行掃蕩，成功搗破一間位於工廠區、有黑幫背景的無牌酒吧，其間28名顧客涉嫌違反預防及控制疾病條例，同時被票控。警方發現黑幫份子為招徠青少年顧客，甚至提供免費或較便宜酒水，吸引一些年青少女光顧，藉此招徠更多男顧客。

行動期間，警方亦巡查遊戲機中心、波樓及保齡球場等，並於深夜巡查部份高危青年人士會聚集嘅地，例如屋邨平台，籃球場等。其中警方曾於深夜在屯門市中心向一班共4名12歲至15歳夜青進行截停盤問，發現其中一名12歲女童為失蹤人士。4名青年人被帶回警署，最後由家人接走。

至於涉案工廈非法處所可能觸犯其他法例，例如非法改裝工廈單位、消防設施違規，以及違反相關土地用途等，警方將轉介相關政府部門跟進。