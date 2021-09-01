警檢1.47億元大麻可卡因　15男女涉販毒被捕　警將交代案情

撰文：邵沛琳 黃偉民
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警方檢獲約120公斤毒品包括可卡因及大麻，市值約1億4700萬元，13男2女涉嫌販毒被捕。今日（1日）早上11時，警方將於灣仔軍器廠街1號灣仔警察總部交代案情，屆時《香港01》會進行直播。

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