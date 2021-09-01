警破1.47億元毒品案拘15人　毒販網上兜售毒品　誘騙年青人做跑腿

警方打擊網上社交平台販毒案，共拘捕15人檢獲1.47億元毒品。警方指，毒販透過社交平台兜售毒品，普遍上載毒品圖片及關鍵字，例如420等字眼（420即國際大麻日），並且誘騙年青人「跑腿」販運大量毒品，或用對方名義租用貨倉單位儲存毒品。探員於全港多區拘捕13男2女，罪名包括販毒、藏毒及管有第一部毒藥等，共檢獲1億4,700萬元毒品，包括可卡因、大麻油及第一部毒藥「非那西丁」等。警方呼籲，年青人不要因貪心或者受朋輩唆擺，鋌而走險販毒。



警方交代案情指，早前警方展開「沙鷗」行動，針對網上社交平台販毒，並於全港多區共拘捕15人，行動檢獲超過126公斤毒品，估計市值約共1.47億元。 （楊嘉朗攝）

警於全港多區拘捕15人 檢1億4,700萬元毒品

毒品調查科高級督察吳嘉倫今早（1日）交代案情指，毒品調查科探員聯同西九龍總區、新界南總區及水警總區，於上月25日至31日期間展開「沙鷗」行動，主要針對網上社交平台販毒案。行動中，警方於全港多區共拘捕13男2女，年齡介乎21歲至37歲，涉及罪名包括販毒、藏毒及管有第一部毒藥等。 被捕人士有不同角色，包括取貨、與儲存毒品單位有關。

探員亦放蛇打擊販毒行為，行動中搗破4個位於新界北及新界南的毒品儲存倉庫，檢獲約124.9公斤可卡因、1公斤大麻及4公斤「非那西丁」，並且拘捕6人。整個行動，警方共拘捕15人，10名被捕人已被暫控販毒罪，而其餘人獲保釋候查。警方共檢獲超過126公斤不同種類毒品，包括124.9公斤可卡因、1.2公斤大麻、6克大麻油，以及4公斤第一部毒藥「非那西丁」，估計市值約1億4,700萬元。

毒品調查科高級督察吳嘉倫今早交代案情指，整個行動警方共拘捕15人，檢獲毒品估計市值約1億4,700萬元。 （楊嘉朗攝）

毒販社交平台兜售毒品 誘騙年青人「跑腿」販毒

吳嘉倫指，近期案件中，有販毒集團為避免刑責，用金錢誘騙年青人販毒，以及指使對方用自己名義幫集團租用工廈單位儲存毒品，甚或誘騙他們做「跑腿」販運大量毒品。毒販普遍將毒品圖片及關鍵字，例如發佈420等字眼（420即國際大麻日），再放到社交平台兜售毒品。

另外，毒販多了用網上去發佈毒品資訊，從而擴闊接觸年青人。吳續指，疫情下不少學生停課，他們相對少了監管及多了時間上網，令毒販有機可乘。毒販受聘青少年販毒，他們主要是受朋輩影響加入、金錢利誘及透過網上招聘廣告，普遍每次薪酬由數百元至數千元不等，會於全港不同地方派貨。警方呼籲，年青人不要因貪心或者受朋輩唆擺，鋌而走險販毒。

警方發現，今次行動被捕人年紀較輕，近年年青人吸食大麻有上升趨勢。毒販透過社交平台販毒、向年青人美化大麻，令青年人相信大麻傷害不大。警方提醒市民吸食或管有大麻屬犯法，最高可以判監禁7年同罰款100萬元。案件如涉及利用青少年運毒或販賣毒品，警方可引用危險藥物條例第56A條申請加刑。而販毒為嚴重罪行，最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元。市民如有任何關於毒品消息，可以致電警方24小時毒品舉報熱線，電話為2527-1234。