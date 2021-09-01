尖沙咀2欠債男　遭收數惡煞毒打禁錮　醒目酒店職員報警2歹徒被擒

2名欠債男子昨晚（8月31日）駕車途經尖沙咀街頭，突然被約10名收數惡煞攔截擄走，繼而施暴折磨過夜，至今日（9月1日）清晨再被帶到區內一酒店禁錮，其間酒店職員發現事有蹺蹊暗中報警。警方接報趕至，當場拘捕2名男子，涉嫌非法禁錮、襲擊致造成實際身體傷害及未能出示身份證明文件。警方正追緝其餘兇徒，2事主則送院治理。



今日（1日）早上7時許，警方接獲報案指，一名男子於尖沙咀麼地道一酒店房間懷疑被非法禁錮。警員經初步調查，拘捕兩名25歲姓譚及23歲姓黃男疑犯。

據悉，其中一名被禁錮男子欠下賭債50萬。昨日晚上10時許，他與一名男友人駕車駛到尖沙咀金巴利道，遭10名惡煞攔路截停收債，再將他們拖出車廂，其後帶往一個不知名地方，向他們毆打施暴。期間，其中債仔被打至頭破血流，兇徒於是將他送往伊利沙伯醫院治理。同行男子則繼續被歹徒禁錮。

至早上７時，其中兩名匪徒將受害男子轉移至尖沙咀麼地道一間酒店，打算將他繼續禁錮。消息稱，受害男子到達酒店時，趁機向職員求助，並告之被禁錮一事，醒目職員暗中報警。

警方了解事件後，至早上８時許到場並鎖定匪徒及受害人位置後，當場拘捕2名疑犯，並將他們帶到尖沙咀警署扣查，他們涉嫌非法禁錮、襲擊致造成實際身體傷害及未能出示身份證明文件等罪。

而25歲姓張及23歲姓黃男受害人，分別眼、手、頭及後腦紅腫傷受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。案件交由油尖警區反三合會行動組跟進。