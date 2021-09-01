酒店房落藥圖性侵男學生　英文導師被捕　再揭多宗同類案

一名任職補習社及非政府機構導師、亦身兼教會輔導員的男子，疑利用其身份之便日常接觸大批學生及青少年，並在搏取他們信任後，涉嫌落藥向受害人作出非法性行為，其間更拍下猥褻過程。昨（8月31日）凌晨，一名18歲受害男學生報案揭發事件，警方趕到涉事灣仔一酒店，當場拘捕疑犯，發現案中最少涉及7名受害人。



消息稱，被捕男子姓蔡（49歲），自2013年修畢神學後從加拿大回流香港，之後一直在補習中心和非政府組織擔任全職導師，同時亦在教會充當志願輔導員。他入職相關機構時，並沒有性罪行紀錄。疑犯涉及至少10宗案件7名受害人，當中包括大學生及青少年。受害人均服下疑犯提供的藥物後不省人事，昏迷時間約2至3小時，其間疑犯伺機犯案。

灣仔警區重案組第一隊督察黃長俊今日（9月1日）傍晚在記者會講述案件。警方於昨日 （8月31日）約零晨3時，接獲一名18歲受害男學生報案，指較早前在灣仔軒尼詩道一酒店房間內被人非禮。警方隨即趕到現場，並於酒店大堂當場逮捕疑犯。案件由灣仔警區重案組第一隊接手調查，經調查後警方於涉事房間內檢獲一個啤酒罐及一個啤酒樽，另外亦從被捕人身上檢獲一部iPad、三個避孕套、一個塑膠針筒連膠管、一枝俗稱KY的潤滑劑、一部相機及一隻USB手指。

調查顯示，該名受害男學生於2016年開始到疑犯任職之補習社補習英文，從而認識疑犯。其間疑犯一直與受害人保持良好關係，並會於課餘時間相約受害男生外出消遣，亦為該名男生的感情及升學煩惱進行輔導，因而受害人深深信任被捕人，更視對方為精神導師。今年5月及8月30日晚，疑犯前後共3次相約受害人到位於灣仔的酒店房間內聚會傾心事。

在每一次聚會中，被捕人會先與受害人飲酒交談，然後被捕人會將一粒事先放置了安眠藥在內的保肝丸膠囊，給予受害人食用。由於受害人相信該粒膠囊為保肝丸，故每次都不虞有詐將藥丸吞服。當受害人昏昏入睡，被捕人便伺機脫去受害人的衣服，其間撫摸受害人的私處肆意非禮，更拍攝受害人裸照。在最後一次事發，即昨日凌晨，當受害人服藥入睡後突然感到下體被人伸入內褲觸摸，隨即驚醒揭發被捕人之惡行，於是報案。

警方在被捕人的iPad中發現600張其他受害人的裸照，以及被捕人非禮受害人期間拍攝的照片。經警方進一步調查，發現另外還有6名男受害人，他們均為被補人的前學生。從相片可見，每名受害人當時均沒有意識，相信均是遭被捕人以相同手法餵食安眠藥後，於昏迷狀況下被侵犯。

其後警方搜查被捕人位於馬灣的住所，檢獲一部手提電腦、外置電腦硬碟、一枝膠針筒、一樽被捕人犯案所用的安眠藥，以及一樽犯案所用的護肝素膠囊。經初步檢驗，警方於其中一個藏有約3萬個檔案、共389GB的硬碟，發現7名受害人的裸照及被侵犯時所拍的照片，並有大約20條兒童色情影片。

被捕人涉嫌干犯11條涉嫌施用藥物以獲得或便利作非法的性行為罪，及11條非禮罪，以及1條管有兒童色情物品罪。