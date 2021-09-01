內河船船員油塘墮海　蛙人直升機海空搜索

撰文：魯嘉裕 陳浩然
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今日（1日）晚上7時許，警方接報一艘駛經油塘對開海面的內河船，一名船員墮海。水警及消防接報到場，出動蛙人搜索，另外政府飛行服務隊亦出動直升機搜索，惟至晚上11時仍未有發現。

墮海
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