先達手機交收起紛爭　惡客不忿「吹雞」毆店員

旺角發生傷人案，今（9月2日）晚上7時許，警方接報指先達廣場內有30至40人集體打架，於是趕至現場，發現一名店舖男職員疑被多人拳打腳踢，並用棍及凳襲擊。傷者頭破血流，面及嘴部亦受傷，須由救護車送院治理。案件改列傷人，警方正調查事件原因。



涉事的先達廣場位於亞皆老街83號，商場內專門售賣手提電話和數碼產品。現場消息稱，遇襲的36歲姓林男事主，為場內一手機店舖店員。事緣於昨（9月1日），一名男顧客在該店放售47部手機，實際上只帶來46部手機，他懷疑店員私吞一部，頓起紛爭，店員翻查閉路電視片段，證實只有46部，男顧客收了錢後悻悻然離去，翌日（2日）晚上7時許，有人糾眾折返，將林拳打腳踢，林寡不敵眾受傷。

林頭部、面部及嘴巴俱受傷流血，經調查後疑事主被多人拳打腳踢，並用棍及凳襲擊受傷。現場地面血迹斑斑，消息稱男事主一度被20多人圍毆，事後由救護車送往廣華醫院治理，警方將案件列作傷人。有知情人士表示，惡客疑不滿店員態度有問題，下不了氣「吹雞」報復。

警方表示，受傷男子姓林（36歲），他頭、手受傷。事發時他在上址一店鋪，懷疑與另一名男子爭執，期間他被約20名男子以手及膠牌襲擊，涉案人等逃去無蹤。案件現列作「傷人」處理，旺角警區刑事調查隊正追緝涉案約20名年齡介乎20至30歲的本地男子歸案，案發時他們身穿黑色或白色衫。