西灣河東霖苑有人墮樓　送院搶救

撰文：黃偉民
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今日（3日）下午1時許，西灣河耀興道63號東霖苑有人墮樓，事主倒臥地下花槽位置奄奄一息，有街坊發現立即報警。警員接報到場，事主由救護車送院搶救，警方正調查案件。

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