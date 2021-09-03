警打擊柴灣遊樂場非法聚賭　48人被捕最大92歲

柴灣分區特遣隊人員過去1個月於區內進行情報搜集及場地監視，發現區內一些街頭成為聚賭黑點，今（3日）進行代號「燈草」的大規模行動，下午2時起柴灣分區特遣隊聯同港島總區機動部隊人員近90人，分別於愛秩序灣遊樂場及常安街遊樂場作埋伏及拘捕，共拘捕48人包括43男5女，介乎41至92歲。

當中兩名男子負責管理其中一個街頭賭檔，涉嫌「在任何街道上營辦或管理或以其他方式控制非法賭博」，另外46人則涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」。警方現場檢獲7副包括十三張、十五糊紙牌及約300元賭款。警方亦據《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），向36名被捕人發出定額罰款通知書。



警方共拘捕48人包括43男5女，介乎41至92歲。（警方提供圖片）

警方柴灣分區助理指揮官（行動）鄭家俊表示，現場除了成為街頭聚賭黑點，亦構成衛生、治安、滋擾等社區問題。鄭又指，被捕人士當中有人有黑社會背景，警方會調查賭檔有否涉及黑社會操控。警方提醒市民，不論街頭聚賭或在非法賭博場所賭博，警方對相關行為絕不姑息，據香港法例，任何人於街道上經營、管理或控制非法賭檔，一經定罪最高罰款5萬及監禁2年，而任何人於街上參與非法賭博，一經定罪最高罰款5萬及監禁9個月。

荃灣警區特別職務隊人員於梨木樹邨展開打擊非法街頭賭博行動。（警方提供圖片）

另外荃灣警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，今日（3日）下午約6時於梨木樹邨展開打擊非法街頭賭博行動，共拘捕4名本地男子，年齡介乎60至79歲，涉嫌在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博。該4名男子現正被扣留調查。人員在行動中共檢獲一副紙牌九及小量現金。該4名被捕男子及3名圍觀男子亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），被發出定額罰款通知書。