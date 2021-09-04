西九龍反黑組掃油麻地毒窟拘16人　冚長沙灣無牌吧再拘16人

西九龍總區反三合會行動組人員根據線報及經深入調查後，昨（3日）下午展開在油麻地反毒品行動，搗破一個毒窟，拘捕16人。及至晚上再進行打擊無牌賣酒行動，搗破長沙灣一工廈無牌酒吧，再拘16人。



西九龍總區反三合會行動組人員，昨日突擊搜查油麻地上海街428號一單位，檢獲少量懷疑海洛英及大量可供作吸食毒品的工具，拘捕13男3女。（警方提供圖片）

昨午約4時，西九龍總區反三合會行動組進行反毒品行動，突擊搜查油麻地上海街428號一單位，在一房間內檢獲少量懷疑海洛英及大量可供作吸食毒品的工具，單位內13男3女涉案被捕。被捕人士包括一名43歲姓陳男子，涉嫌「經營毒窟」及「販毒」被捕；另外12男3女，年齡介乎40至82歲，涉嫌「吸食或注射危險藥物」及違反第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》，警方向他們發出定額罰款通知書，當中一名47歲姓黎女子另涉嫌「未能出示身份證明文件」被捕。陳男及黎女被扣留調查。

同日晚上11時，反三合會行動組展開打擊無牌賣酒行動，突擊搜查長沙灣青山道489至491號一工廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，檢獲約40罐啤酒、6瓶烈酒 、5支香檳，總值約2萬元。行動中警方拘捕一名27歲姓黎男子及一名29歲姓鄧男子，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反第599F章；另外，9男5女（18至29歲），涉嫌「在沒有領取酒牌的處所飲酒」被捕，同時涉嫌違反第599G章遭票控，人員遂向他們發出定額罰款通知書。