女子旺角街頭遭3賊襲擊劫財　頭傷送院治理

撰文：陳傲淇
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今晚（4日） 10時09分，警方接獲一名女子報案，指在山東街及上海街交界的街頭，被2至3名男子襲擊，並被搶去身上手機，以及現金500元。女子頭部受傷，清醒送往廣華醫院治理。案件列作行劫處理。

搶劫
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