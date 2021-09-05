觀塘16歲少女被非禮　警拘52歲男子

撰文：凌逸德
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昨（4日）晚上近10時，一名16歲女子於觀塘翠屏道懷疑被人非禮，附近職員協助報案。警員接報到場，經初步調查，一名姓李52歲男子涉嫌非禮被捕，交由觀塘警區刑事調查隊第6隊跟進。

非禮
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