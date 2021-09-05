土瓜灣唐樓天台煙頭燒着雜物　無人傷

撰文：曾海帆 楊嘉朗
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今（5日）下午1時許，土瓜灣鷹揚街18號一大廈天台雜物起火，冒出大量濃煙，住客倉皇落樓暫避，消防員到場開喉灌救，10分鐘後將火救熄，事件中無人受傷，初步懷疑煙頭燒着一堆雜物起火。

火警
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