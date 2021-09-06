雷霆21｜粵港澳三地反罪惡拉2320人　搗破涉36億元歐國盃賭波集團

警方有組織罪案及三合會調查科聯同各區刑事總部，今年6月至8月兩個月期間進行代號「雷霆2021」的大規模粵港澳三地聯合反罪惡行動，目的為打擊「黃賭毒」，一共拘捕2,320人，有組織罪案及三合會調查科針對6月間的「歐國盃」外圍投注活動進行打擊，展開代號「點睛」及「孤月」行動，偵破一個投注記錄涉及36億元的本地收受外圍賭注的集團，拘捕40人，是近十年的新高。



有組織罪案及三合會調查科總警司黃維交代行動時指，是次代號「雷霆2021」的大規模的反罪惡行動動員超過38,000人，警方在行動中聯合香港海關，入境處及消防處各政府部門。警方一共搜查接近2,000個場所，包括酒吧、遊戲機中心、網吧、派對房間等，拘捕2,320人，包括1,616名男子及704名女子，年齡介乎11至84歲，當中85人為內地人士，140人為非華裔人士，涉嫌干犯與三合會及毒品有關的罪行，包括非法入境、非法賭博、收受賭注、刑事毀壞、勒索、傷人及管有攻擊性武器等罪行。警方在行動中搗破多個非法賭檔，賣淫場所，毒品分銷中心，亦檢獲多種毒品、攻擊性武器、私煙、私油、色情光碟及大量非法的投注記錄等。



黃維指，組織罪案及三合會調查科「點睛」及「孤月」行動針對6月份歐洲國家盃的非法投注行為，搗破本地一個收受外圍賭注的集團，拘捕涉案的40人，包括集團的主腦及骨幹成員，檢取超過2,100萬元現金，凍結涉款1,950萬元的多個銀行戶口以及逾36億元的投注記錄．黃續指，相信行動成功瓦解兩個本地收受非法外圍賭注集團，但指不排除日後有更多人被捕。

有記者問到年齡最小的11歲的男童被捕原因，東九龍總區刑事總部高級警司鍾麗詒指，該名11歲男童涉嫌毆打他人，他在8月時懷疑在三合會紛爭時參與打鬥。另外，新界南總區刑事總部警司姚永勤指有一名13歲男童在收數時淋紅油被捕，港島總區刑事總部高級警司布振權提到有一名15歲的中學生，他向同學「響朵」，經調查後被拘捕。