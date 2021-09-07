貨櫃碼頭南路客貨車自炒掃欄　4人輕傷

撰文：翁鈺輝
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青衣貨櫃碼頭南路發生交通意外，今（7日）下午1時41分一輛客貨車駛經上址時，懷疑失控自炒，車身向右邊翻側，一段鐵欄被掃毀。車上四人輕傷，全部送往瑪嘉烈醫院治理。

交通意外
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