支聯會拒交資料　警國安處人員到六四紀念館搜證　PTU到場把守

警方國安處上月去信支聯會多名現任常委，要求在本月7日前，交代過去8年大量財政、會議及活動紀錄，惟支聯會表明不會向警方提供相關資料。昨日警方國安處即採取行動，拘捕支聯會副主席鄒幸彤、常委梁錦威、鄧岳君、陳多偉。今日（9日）上午10時許，大批機動部隊人員到支聯會設立的六四紀念館所在大廈出入口把守，現場消息指國安處人員到六四紀念館搜證。



【12:00】機動部隊人員將一大批膠箱運上樓，協助搜集證物。

大批軍裝警員在

自2012 年起，支聯會成立的「六四紀念館」先後籌辦了兩次臨時展館，其後經眾籌在尖沙咀覓得第一個永久會址，卻遭業主立案法團指違反公契的用途，最終對簿公堂。直到2018年，支聯會大會通過授權，斥資約800萬港元，購入旺角一商業大廈10樓全層作「六四紀念館」。全層單位的實用面積為1,100呎，被隔開分別用作展館及辦公室，目前市值約1,000萬。2019年，六四紀念館重新開幕，卻遭人滋擾及惡意破獲。

今年6月，六四紀念館被指未領有公眾娛樂場所牌照，食環署人員上門調查，最後控以《公眾娛樂場所條例》，罰款8000元。支聯會其後宣布，「六四紀念館」管理委員會經商議後，認為需要對事件進一步諮詢法律意見，及為保障工作人員及參觀者的安全，議決暫時關閉紀念館。實體六四紀念館閉館後，支聯會隨後宣布，眾籌設立網上的「六四記憶 人權博物館」。