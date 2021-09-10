石硤尾白田邨單位起火7人送院　其中1名男子疑墮樓身亡

石硤尾發生奪命火警。今日（10日）凌晨，白田邨13座一單位突陷火海，近500名居民倉皇逃生。救援人員接報趕抵，在大廈對開發現1名懷疑由高處墮下的男子，他重創吐血，送院搶救後返魂乏術；另外亦有6人送院，包括2名小童。有劫後餘生的居民指，起火單位由1名泰國裔婦人獨居，事發前她曾與2名男子爭執。警方正調查事件。



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事發於凌晨2時許，白田邨13座12樓一單位突然起火，傳出陣陣濃煙，驚動大批居民報警求助，起火單位毗鄰一單位，有居民於窗邊求救。消防員接報趕抵，需要在場設立指揮中心，其後動用一條喉及一隊煙帽隊灌救。

現場消息稱，救援人員在大廈對開發現1名男子，懷疑他由高處墮下，當時他重創吐血，昏迷被送往明愛醫院搶救後，終告不治；另外，火警中亦有6名人士需要送院，當中包括2名小朋友，部分人送院時，須戴上氧氣罩協助呼吸，幸當時全部人仍然清醒。

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居於火警樓層的黃女士憶述事件仍猶有餘悸，她稱起火單位住有1名獨居的泰國裔婦人。凌晨1時許事發前，曾有2名男子登門造訪，雙方隔門發生爭執，其中1名男子曾揚言「燒咗妳個白田呀！」未幾即發生火警。黃女指當時火勢猛烈，「一開門已經燒到就冚冚聲！」其後她由消防員協助救離現場。