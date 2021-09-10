白田邨奪命火｜感情問題爭執　一對情侶涉縱火被捕

石硤尾白田邨13座今日（10日）凌晨發生奪命火警，釀成1死12傷。警方調查發現，起火單位一對情侶案發前因感情問題爭執，疑遺下煙頭後發生火警，並一同離開現場。警方今日在石硤尾邨22座拘捕1男1女，二人涉嫌縱火。而火警中的男死者則住在起火單位斜對面，警方估計事主為避濃煙，爬出向街的晾衫架位置，惟不幸失足跌死。另外12名傷者分別送往三間醫院治理，現時有8人留醫。



消防區長（九龍西）姚本恩（左）及深水埗警區助理警區指揮官（刑事）呂智豪警司（中）交代案情。（黃偉民攝）

深水埗警區助理警區指揮官（刑事）呂智豪警司交代案情指，白田邨13座發生大火後，警方調配深水埗軍裝人員及九龍西衝鋒隊與消防合力疏散931名居民。經調查後，今早9時深水埗警區刑偵人員在石硤尾邨22座拘捕39歲男子及48歲女子，涉嫌縱火。二人為情侶關係，報稱無業，現正被扣留調查。呂智豪續指，被捕兩人案發前疑因感情問題爭執，之後懷疑點火導致火警。

警方翻查大量閉路電視，發現被捕兩名男女在火警發生後，一同離開現場。根據資料顯示，被捕女子居住在白田邨13座的起火單位，被捕男子則住在石硤尾邨22座。而男子經常到女方家中探望，而且並非第一次因感情問題發生爭執。警方調查期間，發現有人可能在單位遺留煙頭，至於一個煙頭為何會釀成慘劇，仍要再作調查。

火警釀成1死12傷，傷者分別為6男6女，分送明愛醫院、瑪嘉烈醫院及東區尤德醫院治理，現時仍有8人留醫。呂智豪指，火警中的男死者住在起火單位的斜對面，即起火單位轉左第3個單位。呂表示，由於當時火勢猛烈，濃煙太大，不排除濃煙吹入男死者家中。警方估計男事主為避濃煙，遂爬出向街的晾衫架位置，最終不幸失足跌死。

消防區長（九龍西）姚本恩交代火警詳情。（黃偉民攝）

消防區長（九龍西）姚本恩先生指，白田邨13座凌晨發生火警，消防處於2時21分收到火警報告，消防車於4分鐘後抵達現場，並於3時12分將火救熄。消防其後用電子探測儀器及火警調查犬到火場調查，未有發現助燃劑，但卻發現兩個疑點。疑點一、消防發現現場火勢好猛烈，並有不尋常擴散的情況；疑點二、涉事單位住戶於火警前有爭執，所以消防決定將案件交由警方調查。 而警方已邀請政府化驗所專家檢視現場及協助搜證。