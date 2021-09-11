黑幫廝殺｜新義安14K馬路飛車追逐　撞閘闖葵涌警署　警拘10人

6萬元賭債觸發兩黑幫深夜上演飛車追逐、直撼警署鐵閘的瘋狂場面。消息指，一名尖沙咀新義安小頭目「阿B」不滿販毒生意的幫手拖欠賭債，前日（9日）凌晨夥同手下圍毆洩憤及追數，與事主相識的14K小頭目「阿偉」試圖介入卻同遭毆打，心生不忿，暗中「吹雞」召手下前來救駕及報復。兩批人在街頭駕車追逐，阿B為逃命直撞警署鐵閘及向警方求助，而尾隨追至的阿偉手下不肯罷休，強行經閘罅闖入警署內，並與阿偉會合，最終全部人被警方截停及拘捕。據悉新界南總區鎖定其餘涉案人士，展開大規模搜捕，至今拘捕10人。



兩黑幫人馬因私怨而上演飛車追逐的場面，尖沙咀新義安小頭目駕車撞葵涌警署車閘求援。（林振華攝）

涉案兩名關鍵人物分別是尖沙咀新義安的姓符27歲男子，花名「阿B」，追隨尖沙咀「新義安」揸Fit人「細B」手下「阿七」。另一名姓陳36歲男子是綽號「阿偉」，是14K猛人豆腐榮門生「大文」的手下。

據了解，阿偉與一名任職廚師的26歲男子，兩年前於社交場合結識阿B後，開始協助阿B販毒。惟該男子早前向阿B借了6萬元賭錢，卻遲遲未還款，更「玩失蹤」不再與阿B聯絡。

阿B大為不滿，打聽下發現阿偉與該男子仍有聯絡，遂於前日凌晨0時許召來數名手下，將阿偉接上車，威逼他致電相約該男子食宵夜。該男子不虞有詐應約，結果亦被挾持上車及帶至沙田一處地點，並遭新義安四人赤手空拳圍毆。同場的阿偉目擊情況，嘗試阻止無果，同遭四人暴打。阿偉心有不甘，暗中以WhatsApp聯絡手下及分享自己的實時位置，好讓手下們可以追蹤其位置及前來救援。

兩黑幫飛車追逐，即使交通燈為紅燈亦不作理會。（資料圖片）

一輪毆打過後，阿B的手下在深水埗將傷痕累累的男子押下車帶走，而阿偉仍留在車內。此時，阿偉的手下分駕兩車而至，阿B見勢色不對，加速逃往荃灣方向。三車無視交通規例，於凌晨時分在馬路上飛馳，多次「衝紅燈」或逆線行車，其中一輛14K的車更與其他車輛相撞，幸意外中無人受傷。

其後，阿B疑走投無路，竟駕車猛撞葵涌警署的停車場車閘，試圖向警方求救，其時尾隨而至的兩名14K人馬下車後，亦穿過車閘欄杆的罅隙與阿偉會合。警署內的警方人員驚聞巨響，發現有私家車衝擊車閘，恐防有人襲擊警署，立即嚴陣以待，人員其後截獲阿B、阿偉等合共4人，查問事件的來龍去脈後，始知事件屬私人恩怨，並將4人當場拘捕。新界南總區其後接手調查，至今拘捕至少10人，包括有份毆打男受害人的新義安人馬、涉案車輛司機及車主等。

▼▼警掃場拘115人 「一哥」蕭澤頤督師▼▼



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據了解，兩黑幫人馬的廝殺行徑目無法紀，更公然撞向警署車閘，警隊高層對事件大為震怒，遂於9日及10日一連兩晚進行「犁庭掃穴」行動，巡查紅磡、油尖旺區多間娛樂場所，「一哥」蕭澤頤更現身尖沙咀一帶督師。據悉，行動主要針對黑社會，合共拘捕115人，大多為14K人士，其中5人涉嫌串謀傷人；亦有16人於無牌酒吧內被捕，屬尖沙咀新義安人馬。