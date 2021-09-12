深水灣泳灘中年女子遇溺　送院後不治

撰文：凌逸德
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今（12日）上午11時20分，警方接報一名年約50歲中年女子在深水灣泳灘遇溺，由其他泳客救起，再經救護車送瑪麗醫院搶救，惜最終不治。警方正調查意外原因。

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