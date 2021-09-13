呃樓案｜警追緝師爺等4人　揭案中有案　假業主犯案後燒炭亡

涉款逾6,000萬元的呃樓騙局案，警方正追緝4名在逃人士，包括一名律師樓姓葉師爺。據悉，警方追查後發現案中有案。當中牽扯出整個騙局的土瓜灣榮光街單位， 有人利用假身份證佯裝已離世21年的業主，偕同一名姓梁中年婦人向「財仔」借錢，但梁婦犯案後不久，於去年9月在黃大仙東匯邨與一名女雀友一同燒炭，雙雙死亡，她生前曾控訴被「葉師爺」害死，警方相信「葉師爺」是騙案集團骨幹成員，梁婦疑因欠債聽信其說話，協助行騙以圖獲利還債，惜命運多舛，終走上不歸路。



榮光街單位假業主 去年東匯邨燒炭雙屍案死者

去年9月13日，黃大仙東匯邨發生一宗兩名婦人燒炭的雙屍命案。據悉，當時調查指兩婦為雀友，疑因欠債無力償還，遂相約尋死。消息指，警方追查後，發現姓梁57歲女死者曾向友人提及「出事就係葉師爺累死我」，她亦曾向家人留遺言指「葉師爺」會就榮光街單位向她退回200萬元，有關言論引起警方疑慮。直至警方搗破呃樓騙局後，始揭發梁婦是榮光街單位「假業主」夥伴，與詐騙集團有關聯，甚至是參與者之一。

消息指，梁婦本身債台高築，還替其他朋友做擔保人。債務重擔壓得她喘不過氣，徬徨無助之際，她認識了旺角一間律師樓的「葉師爺」，疑聽信對方說話，加入詐騙集團以圖謀取巨利。

涉案其中一單位屬於巿建局重建計劃的單位，位於土瓜灣榮光街72號，梁婦疑以偽造的身份證明文件替已離世的業主向「財仔」借錢。（資料圖片）

該詐騙集團針對已離世原業主或已移民的空置單位，以假身份證宣假誓補領樓契後，透過抵押申請貸款或出售，涉及8個單位，據悉，當中4名業主已離世、一人已移民、一人如果仍然在生可能已有128歲高齡。

梁婦偕同「翻生」業主向「財仔」借錢

其中，涉案的土瓜灣榮光街72號一個單位，老業主生於1904年，他早於1999年逝世，卻在去年5月離奇「翻生」，偕同梁婦向一間財務公司借錢。實情是集團安排一個人用偽造的身份證明文件佯裝成老業主，訛稱自己生於1934年，仍然在生，並與梁婦一同向「財仔」借錢。同年，假冒老業主的人將單位出售予一名姓岑男子，未幾岑便安排代理人與市建局洽談收購事宜。

此外，梁婦與丈夫原本聯名持有的窩打老道龍翔大廈單位，懷疑亦受到詐騙集團牽連。該物業於去年8月23日，以180萬元的代價轉名給梁婦，並由「葉師爺」所屬的旺角律師樓律師負責處理，而轉名前後梁婦均有申請按揭。此外，根據土地註冊處資料，去年3月至8月期間，梁婦曾嘗試向12間財仔或個人進行14宗押樓貸款，合共逾400萬元。該間旺角律師樓的律師，以及部份財仔，均與呃樓案單位（包括榮光街及中環和安里單位）有關。最終， 身陷泥濘的梁婦在物業轉名後約三個星期，與女雀友一同自尋短見。

記者前往龍翔大廈單位了解，鄰居指知悉單位業主與呃樓案有關，惟不清楚家庭狀況。其後大廈保安員上樓要求記者離開，並透露單位目前已無人居住。

蕭震然於9月1日被警方拘捕及帶署調查。（資料圖片）

警方暫拘捕12人 包括「熊貓大狀」蕭震然夫婦

涉案詐騙集團針對原業主已離世或移民多年，或乏人打理的空置單位，串通個別律師樓律師、師爺及財務公司職員，用虛假身份證明辦理「遺失樓契宣誓聲明」，再到財務公司申請貸款，並出售物業。當買家向律師樓支付買賣款項後，律師樓會按團伙指示，先將款項償還財務公司貸款，其餘會轉入成員戶口並以現金方式提走。

商業罪案調查科訛騙案調查組去年底接獲市建局轉介，懷疑有騙徒以非法手段將業主已離世21年的榮光街物業據為己有，向市建局出售謀利。商罪科經調查及情報分析，發現最少共8個物業的業權被人以類似手法非法挪佔，涉款金額達6,270萬元，並拘捕12人，包括執業大律師「熊貓大狀」蕭震然與妻子賈倩明，執業律師衛珮璇及林欣芳。案件仍然有人在逃，警方正追緝該名「葉師爺」、一對負責假冒業主的夫婦及一名協助洗黑錢的人士。

▼▼蕭震然含淚控訴自己是受害人▼▼

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