專偷街頭醉酒人士及車內盜竊　油尖旺「中印四人幫 」落網

警方搗破一個活躍於油尖旺的盜竊「中印四人幫 」，該個盜竊集團主腦為本地人，招募三名印度漢犯案，他們專門偷取區內消遣後醉酒人士財物，以及針對未鎖好門、窗車輛進行車內盜竊，其後又將偷來的信用卡購物，轉售圖利，甚至利用受害人個人資料申請信用卡或貸款。該集團涉及21宗案件，涉款約57萬元，干犯共34項罪行，將會被落案起訴。



油尖警區刑事部探員調查兩宗盜竊案件，鎖定一個活躍在油尖旺的盜竊團伙，前日（14日）在油麻地、深水埗及九龍城，拘捕該團伙一名中國籍男主腦及三名持行街紙印度籍成員。（楊嘉朗攝）

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油尖警區刑事調查隊第五隊案件主管陳世章表示，油尖警區刑事部探員調查最近兩宗分在油麻地及尖沙咀的盜竊案件，鎖定一個活躍在油尖旺的盜竊團伙，前日（14日）在油麻地、深水埗及九龍城，拘捕該集團一名中國籍男主腦及三名持行街紙印度籍成員，涉嫌盜竊、車內盜竊及以欺騙手段獲得財產。

其中該主腦被警方截查時，出示一張偷來的身份證，試圖掩身份，警方搜查其深水埗住處時，發現他利用他人身份證資料，製造虛假文書，包括工作及住址證明，經互聯網向銀行或財務機構嘗試申請信用卡或借貸，他另涉誤道警務人員及偽造虛假文書被捕。

四名被捕人士均報稱無業。根據警方調查，中國籍主腦招募三名印度漢，着他們深夜至凌晨在街上尋找目標，偷取街頭醉酒人士的銀包、電話等貴重財物；以及尋找門窗未鎖好的車輛，趁司機離開或在車內熟睡時偷取財物。印度漢其後將受害人的身份證及信用卡交予主腦，主腦會利用受害人的信用卡到店舖購物、網上進行未獲授權交易，或到便利店購買虛擬商店的點數卡或禮物卡，轉售套現，甚至利用受害人資料申請借貸。該團伙共涉21宗案件，涉款約57萬元，干犯共34項罪行，將會被落案起訴。