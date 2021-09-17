天眼直擊│縮骨遮擊退牛肉刀　神勇老翁年輕時習武　四秒定勝負

元朗新田仁壽圍斬人案，成功以縮骨遮擊退刀手的72歲姓文老翁，網民激讚其神勇:「阿叔有料到」，警方調查後懷疑事件涉及土地糾紛，仍在追查刀手下落。據知老翁年輕時曾習武，身手敏捷，早年移居英國，年老回流香港落葉歸根，他熱心鄉村發展，曾於2015年參加居民代表選舉，可惜落敗。



遇襲姓文老翁，人稱德叔，居住仁壽圍一村屋，幼子與媳婦居住同村另一幢村屋，他手部擋刀時受傷，敷治後已無大礙。《香港01》記者今晨到仁壽圍追訪，德叔不在家，村民對他被斬皆感愕然。

警方將多宗襲擊案合併調查

據了解，德叔除了撞聾之外，身體尚算壯健，他年輕時學習武功，身手不錯，德叔在英國居住多年，退休後返回仁壽圍居住，有指他偶然搞地產買賣，警方事後翻查村內閉路電視片段，揭發兇徒手持一把牛肉刀，接應車輛則掛上假牌，刀手襲擊德叔僅4秒，電光火石間揮斬6刀，但德叔臨危不亂，將縮骨遮發揮至極限，成功擊退刀手，網民激讚德叔身手了得，「阿叔一出手廢青即刻走」、「阿叔有料到」。

此外，昨天新界多宗襲擊案，包括粉嶺祥華邨、元朗八鄉橫台山、打鼓嶺坪原路及粉嶺雍盛苑，部分涉及土地糾紛，警方於是連同德叔遇襲案合併調查，而祥華邨襲擊案至今共拘捕三名男子，部分有黑社會背景，但伏擊德叔的刀手仍然在逃。

+ 2