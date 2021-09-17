19人墮網上購物騙局　被呃13萬元　警拘32歲男子

警方於2020年10月至2021年8月期間，接獲19人報案，指透過社交平台購物，但轉賬後未能收取貨物，亦有賣家指與騙徒交收後，交貨後卻未能收取有關款項，懷疑受騙，19案件涉款約13萬元。警方今日在灣仔區拘捕一名32歲男子，涉嫌「以欺詐手段取得財產」，並檢取他身上的手機作證據，他現正被扣留調查。



東九龍總區重案組總督察莫子威交代案情。（蔡正邦攝）

東九龍總區重案組總督察莫子威交代案情指，去年10月3日至今年8月8日期間，全港發生19宗網上購物騙案，而且犯罪手法如出一轍。賊人首先會看準受害人在網上社交平台出售的高價值貨品，例如平板電腦、智能電話及遊戲機等，繼而相約受害人當面交易，並主動以手機顯示一些截圖，代表自己以支票或網上支付形式付款。受害人不虞有詐，將貨品交予賊人，惟幾日後始發現原來未有收取有關款項。

莫子威指，19宗案件分布在港、九、新界，當中西九龍區4宗、東九龍區5宗、港島區8宗、新界南及新界北各1宗。19宗騙案合共損失13萬元，單一損失由500元至17680元不等。19名受害人分別為15男4女，當中有一名印度人，年齡介乎18至54歲，19人身份為家庭主婦、在職人士及學生等。

鑑於網上購物騙案的趨勢，東九龍總區重案組接手調查及鎖定賊人身份，今日上午探員在灣仔區拘捕一名32歲男子，涉嫌「以欺詐手段取得財產」，並檢取他身上的手機作證據。莫子威續指，今年上半年的罪惡數字顯示，30871宗刑事案件中，有8699宗與詐騙有關；而每10宗詐騙案件中，有3宗與網上購物相關。

警方提醒，網上購物是非常流行的購物方式，如要當面交易，最好以現金交收，或相約在自動櫃員機附近，以戶口過戶口方式過數，以免被空頭支票所騙。即使市民一定要用網上支付平台過數，亦要用自己手機看清楚是否已經過數。市民亦可要求對方提供中英文全名、戶口號碼及電話等，方便日後民事索償或刑事調查。警方表示，市民如懷疑受騙，請致電「防騙易」熱線18222查詢。