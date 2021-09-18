報失貨車荃灣遇查逃走　連撼警車私家車釀3傷　3警拔槍制服3男女

荃灣發生警員拔槍事件。甫踏入周六（18日）凌晨，警方在國瑞路「縉庭山」截查一輛報失貨車期間遇到反抗，有人疑企圖逃走，連撼一輛私家車及一輛警車，釀成3人受傷。3名警員拔槍示警，最終制服及拘捕2男1女。據了解，涉案貨車為失車，屬於一間租車公司，車主獲悉該車前往上址屋苑搬屋後報警。警方正調查事件。



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事發於凌晨約零時03分，警方接獲一名男子報案，他指在國瑞路與傅屋路交界、屋苑「縉庭山」內，發現其公司的一輛已報失密斗貨車。警員接報趕抵，立即封鎖屋苑出入口，並發現涉案貨車上有2男1女，惟有人見驚動警方，疑心虛逃走，先撞向屋苑內的一輛私家車，再迎頭撼向一輛新界南總區衝鋒隊警車。

消息稱，3名警員見狀，同時落車及拔槍示警，最終將涉案貨車上2男1女疑犯制服，事後尋獲懷疑毒品，將他們拘捕帶署，其後再召緝毒犬到場搜車，未有進一步發現。事件中，被撞私家車上有3名人士受輕傷，被送往仁濟醫院治理，據悉該私家車屬於報失貨車的車主。警車與涉案貨車上，則無人受傷。警方現正調查事件。

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現場消息稱，涉案貨車屬於一間租車公司，有人早前租用該貨車後，將其盜走。車主周三（15日）已向警方報失，及後幾經打聽，獲悉該車前往「縉庭山」搬屋，事發時遂駕駛私家車前往該屋苑查探，果然發現貨車行蹤，當時貨車已放下尾板上落貨物，車主見狀立即報警，並向可疑人等質問，詎料有人發難，撞向其私家車。

與此同時，警方亦接報趕抵，貨車見狀即倒後逃走，惟情急下未及收回尾板，尾板撞向一石壆，其後有人又再駕車衝前，迎頭猛撼一輛新界南總區衝鋒隊警車。警車上3名警員落車，3人同時拔槍，最終將貨車上2男1女疑犯一網成擒。