天眼直擊│元朗怪男取女性底褲「狂索」　警拘25歲籃球教練

元朗發生怪男懷疑偷女性底褲「狂索」事件。網上廣傳一段短片，所見一名男子在村屋後巷用手拿着一條女性底褲，放在鼻前用力「狂索」，狀甚「享受」。警方今（20日）接獲市民舉報，經調查後鎖定目標疑人，並在觀塘區以涉嫌破壞公眾體統，拘捕一名25歲姓馬本地男子。



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網上廣傳的該段短片，全長約38秒，相信由村屋的閉路電視拍下。片段傳出後，有眼利網民看到片中「索」女性底褲的男子，手腕上有紋身，認出對方就是從事籃球教練兼網絡KOL的姓馬男子，「咪傳說中嘅小馬哥？」據知疑人曾教導兒童及小學生打籃球，有家長直言感到擔心。不過，被指是片中主角的姓馬男子，今早一度在 Instagram（IG）否認是片段中疑人，其IG之後已被刪除。

網民認出疑人手上紋身：咪傳說中嘅小馬哥？

涉事片段於周日（19日）深夜時份，被放在元朗區村民的社交媒體專頁上，發帖人同時留下文字指：「田心村村民訊息，今早有村民發現有賊人在田心村偷竊女性內衣，請村民晒衫時留意。」根據該片段的時間顯示，拍攝時間為周日上午8時06分。

片段所見一名男子走近村屋的後巷位置，伸手入褲襠後疑向着牆壁解手。其間該男子用右手取了一條女性底褲，更進一步將之放在鼻前用力吸，為時約5秒，而該男子隨後目光正視鏡頭，相信已經發現有閉路電視鏡頭存在，隨即停止「索」底褲的行為，直至解手完畢轉身即走，整個過程僅約15秒。

索紅底狀甚享受 發現鏡頭轉身走

有指該名男子在片段中聞底褲後自瀆，但片段所見，「男主角」在事前已伸手入褲襠，片段中隨即出現「流水聲」；同時亦未見另一隻手有「其他動作」，故相信只是解手而已；此外，片段中亦未有拍攝到「男主角」偷取女性底褲的動作，暫仍未得知底褲是從村屋偷來的晾曬衣物，抑或是他「自備」的道具。

警方表示，今日（20日）接獲市民報案，指網上流傳一段影像片段，片中有一名男子懷疑在元朗一間村屋的後巷位置作出不雅行為。元朗警區非常重視有關案件，案件由元朗警區刑事調查隊接手調查。人員經調查後，迅速鎖定一名涉案男子，並於今日在觀塘區拘捕一名25歲姓馬本地男子，涉嫌破壞公眾體統。被捕男子現正被扣留調查。