賢學思政王逸戰陳枳森等人被捕　警國安處人員搜葵涌貨倉

賢學思政最少兩名成員，包括召集人王逸戰及秘書長陳枳森，今早（20日）被警方國安處人員上門拘捕。據了解國安處關於賢學思政的拘捕行動仍在進行中 ，包括搜查組織位於葵涌的貨倉，暫時未有確實被捕人數。



賢學思政在fb專頁證實，指警方國安處今晨6時40分上門拘捕召集人王逸戰及秘書長陳枳森，詳情將稍後公佈。上午10時40分，國安處人員將王逸戰帶離葵涌華星工業大廈。

另外，據香港浸會大學學生會編輯委員會報道，今日（ 20 日）清晨約7時，浸大學生、前賢學思政發言人朱慧盈接獲國安處來電，要求她到其住所協助調查。她約兩小時後抵達住所，國安處人員已在其家中等候。

本土派學生組織賢學思政於去年5月成立，組織召集人王逸戰曾於傳媒訪問時稱，「組織的存在價值就是去試政權的紅線。」國安法頒布實施至今，賢學思政未有解散，王逸戰多次被捕。今年6月4日晚上，王逸戰在旺角豉油街一帶設置街站，被警方以公眾地方行為不檢為由拘捕；6月11日，王逸戰及發言人黃沅琳，涉嫌煽惑他人參與非法集結及宣傳或公布未經批准集結被捕，警方指他們宣傳及呼籲市民在6月12日到旺角及銅鑼灣進行未經批准集結。7月1日，警方在旺角街站拘捕王逸戰等3名成員，涉嫌「分發煽動刊物」。