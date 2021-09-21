電騙「女特務」先呃浸大女生　再扮綁匪向家人索2000萬贖金被捕

19歲女大學生誤墮電話騙案，被「女特務」帶至酒店房間後，按指示獨留酒店房接受調查，未料到騙徒再向她的身在內地的父母訛稱已綁架女事主，更開天索價索取2000萬元的贖金，幸家長機警，察覺有異，並報警求助。警方接報後突擊搜查大嶼山一酒店房間，救出女事主，並拘捕假冒女特務的22歲本地女子，她涉嫌「串謀詐騙」，警方檢獲一批證物，包括一張偽造的國際刑警證件。



一名22歲女子涉案被捕。（陳傲淇攝）

消息稱，案中受害人為姓劉的19歲女子，現為浸會大學二年級學生，於內地出世，有香港身份證，目前獨自於香港定居，個性天真。而被捕的22歲女子畢業後無業，持香港身份證，她早前接獲詐騙集團的電話，但未有受騙，反而被招攬為成員，並假扮成「女特務」到酒店房間做接頭，將受害人帶上房間。

上周三（15日），劉女接獲來電，對方自稱是內地執法人員，訛稱女事主與內地的刑事案件有關，要求她協助調查。劉女信以為真，擔心不已，並按照對方的指示，於昨日（ 20日）下午隻身前往大嶼山一間酒店房間內接受調查，其間與一名自稱「女特務」的女子接洽。

騙徒向劉女訛稱為了確保調查的機密性，要求她向「女特務」交出手機及密碼，然後獨自留在酒店房間，不得與外界聯絡，直至調查完成為止。據了解，過程中「女特務」曾向女事主展示一張偽造的國際刑警證件，惟該證件以A4紙印製，製作粗糙。同一時間，詐騙集團的其他成員取得劉女的電話後，與其身在內地的父母聯絡，訛稱已經綁架受害人，並索取贖金，但劉的父母聞言後，認為事件有可疑，亦擔心女兒的安危，遂報警求助。

警方酒店房間救出女事主拘捕「女特務」

案件由新界南總區刑事部進行深入調查，其後鎖定女事主的位置，並於今日（21日）凌晨突擊搜查上述酒店，於房間內救出女事主，並拘捕一名22歲本地女子，涉嫌「串謀詐騙」。行動中，警方檢獲5部電話、3部手提電腦、約1萬元㺺金及一張偽造的國際刑警證件。女事主並無受傷，她與家人皆沒有蒙受任何金錢損失。

警方調查發現，詐騙集團除了以隨機撥號形式尋找目標外，亦會藉機招募「特務」，以威迫利誘的手段促使「特務」執行假任務。調查仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。

新界南總區重案組第一隊署理總督察周文軒呼籲，香港並沒有「特務」職業，協助詐騙集團去收取騙款或與受害人接洽，可能會誤墮法網。如市民懷疑，應盡快報警求助。而串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年。