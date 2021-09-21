報稱急凍魚柳墨西哥來港　海關檢值740萬元瀕危石首魚拘1人

香港海關昨日（20日）截查一個由墨西哥來港、報稱是急凍魚柳的空運貨物，經檢查後共檢獲3箱載有約46公斤瀕危受管制的「加灣石首魚」魚肚，總值約740萬元。案中海關拘捕一名前來提貨的58歲男子，今次是海關本年首宗搗破的走私鮮石首魚魚肚案件。



香港海關有組織罪案調查科高級調查主任張業泰今午（21 日）在記者會上講述案件，指海關昨日截查一個由墨西哥來港的空運貨物，貨物報稱是急凍魚柳。人員經檢查後共發現3箱載有共約46公斤受管制的石首魚。該批石首魚魚肚來自加利福尼亞灣，與急凍魚柳混在一起，檢獲的石首魚值約740萬元。

昨日稍後時間，一名58歲男子聲稱是貨主前來提貨，由於該男子未能提出有效入口證，當場被海關人員拘捕。案件仍在調查中。

漁農自然護理署瀕危物種保護主任陳翰奇指出，今次案件涉及加灣石首魚，是石首魚科最大型品種，體長可達2米。該品種分佈在墨西哥加利福尼亞灣水域，由於當地生態環境遭破壞，加上長年過度捕撈，主要原因是石首魚魚鰾價值高昂，以致當地非法捕魚仍然持續。

加灣石首魚及鼠海豚保育極嚴峻

加灣石首魚早於1996年已被列入國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄極危級別，同時在瀕危野生動植物種國際貿易公約附錄一，一切貿易已被禁止。另外，同一水域生活的加灣鼠海豚，亦因捕捉石首魚的魚網，導致大量死亡。專家估計現時全球不多於22條加灣鼠海豚。加灣石首魚及鼠海豚的保育現處於極嚴峻情況。

陳續稱，加灣石首魚魚鰾在市場上稱為「金錢鰵花膠」，比一般花膠體積大，獨特之處是有一對比魚鰾身體更長的鰾管，可分辨出來。市民在市面如有發現，應立即舉報。