珍惜生命│中秋夜葵涌男墮樓亡　警揭單位疑為毒品倉　帶走3女助查

中秋節（21日）晚上8時許，當局接獲報案指，一名男子從葵涌石蔭路52號金石樓高處墮下，跌落大廈平台位置。救護員接報趕至現場，經檢查後證實事主已明顯死亡。警方封鎖現場調查，期間，部份警員帶備盾牌上樓、亦有持盾警守在大廈正門外，氣氛一度緊張。警方將案件列作「有人從高處墮下」跟進，並召食環署仵工前往現場，協助將遺體舁送殮房。

據了解，葵涌分區值日隊警員在上址調查墮樓案期間，發現樓下突然有多輛可疑汽車出沒，並有一些「古惑仔」在樓下徘徊，覺得案件有可疑，立即封鎖大廈出入口。期間，在大廈內發現兩名女子離開，稱自己並非住客，但其中一人身上卻懷有墮樓死者單位的鎖匙，於是深入調查。

警員進入單位後，發現內有多種不同毒品，包括已包裝好的大麻花、可卡因、K仔等，估計黑市價約值過百萬元，是以將該兩名女子帶走調查；而死者的妻子隨後亦返回現場，亦被警員帶走扣查。

據悉，死者本身亦涉毒品案被通緝，警方正調查其墮樓原因有否關連。據估計，在樓下的「古惑仔」懷疑得知上址「儲存倉」出事，希望盡快到單位取走「貨物」減低損失，惟「風頭火勢」未敢親自出馬，故派遣兩名女子首先登樓視察以減低風險，豈料計劃失敗。警方重案組已接手調查此案。



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