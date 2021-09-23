刀賊劫便利店增值WeChat Pay　同行沙煲兄弟涉藏毒及鐵蓮花同落網

尖沙咀本周日（19日）凌晨發生行劫案，一名男子闖入麼地道一便利店，亮刀指嚇女店員，並自行為其「WeChat Pay」增值5,000元後逃去。警方經調查後鎖定目標疑人，昨（22日）凌晨在紅磡區埋伏，其間見目標疑人及另一男子同行出現，於是採取行動，並檢獲冰毒及鐵蓮花武器，最後將兩人拘捕。



警方表示，賊人利用「WeChat Pay」微信支付帳戶增值手法行劫，相信為近年來首宗，警方會密切關注及強調有能力將案件偵破。

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據了解，被捕兩名男子，31歲姓容，涉嫌行劫及盜竊，其同行48歲姓馮男子，因涉嫌藏有少量冰毒及鐵蓮花違禁武器而被捕。兩人報稱無業，是黑社會14k沙煲兄弟。

遇劫的便利店位於尖沙咀麼地道63號好時中心，案發於周日凌晨零時許，涉案獨行賊人闖入便利店後，亮出一把約20厘米利刀指嚇58歲姓鄭女店員，喝令為其手機「WeChat Pay HK」帳戶增值1萬元。店員受驚不知所措，賊人於是自行走到收銀處內，為其「WeChat Pay」增值5,000元，得手後逃去，女店員之後報警。

警方西九龍總區重案組高級督察梁家進今（23日）下午講述案件及押同疑犯返現場重組案情。梁指賊人犯案後沿麼地道逃去，警方翻查附近一帶閉路電視片段及情報分析，鎖定目標賊人，相信他在案發前曾在尖沙咀區一超級市場偷取一把廚刀去犯案，並在逃走期間將刀棄掉在垃圾桶。調查顯示，賊人增值的「WeChat Pay HK」帳戶，並非由賊人登記，而是由另一男子登記。

昨日凌晨時份，探員在紅磡區進行埋伏行動，其間發現目標賊人與另一中國籍男子同行。隨即採取行動上前截停兩人，並在同行男子身上檢獲少量冰毒及鐵蓮花違禁武器，於是將兩人拘捕。

被捕男賊人31歲姓容，涉嫌行劫及盜竊，正被扣留調查；同行被捕男子48歲姓馮，涉嫌管有危險藥物及管有違禁武器，已獲准保釋候查。兩人均為持身份證本地人，同報稱無業，屬朋友關係，初步調查顯示馮與劫案無關。警方相信賊人犯案為「WeChat Pay HK」帳戶增值，事後會透過其他人或朋友，將帳戶內的錢轉到其他地方，然後提取現金。案件仍在調查中，警方正追查涉案WeChat Pay登記人的身份，以及對方是否牽涉今次案件，不排除有更多人被捕。