直播｜水警沙洲搗走私意外反艇　女警失蹤　01直擊搜救行動

一艘水警巡邏艇於沙洲截查走私船隻時，意外反艇，一名女警墮海失蹤，救援人員正進行搜救。今日（25日）早上9時許，有可疑快艇在西部水域出沒，懷疑走私貨物，一艘水警巡邏艇展開追截。至沙洲對開，巡邏艇意外反艇，4名警員墮海。消防接報趕抵救援，發現其中一名女警不知所終，現正進行搜索，政府飛行服務隊亦出動直升機協助搜索，警方派人在龍鼓灘出動無人機搜索。至於另外3名墮海警員受傷清正，他們由救護車送往屯門醫院治理。



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據知，失蹤女警為高級督察，隸屬於水警西分區，駐守昂船洲水警小艇警署，她為小艇隊指揮官，今晨與3名同袍駕駛「多重任務截擊艇」進行反走私活動；至中午12時許，搜救人員仍在沙洲對開海面搜索失蹤女警，政府飛行服務隊亦出動直升機協助搜索，警方派人在龍鼓灘出動無人機搜索，惟暫時未有發現。

至下午約1時，警方出動特別任務連（俗稱：水鬼隊）於附近海域搜索，現場消息指中國海警到場協助搜救。至下午約2時，直升機一度沙洲對開海面盤旋，3艘快艇到場搜索。

警方：一艘水警巡邏艇翻側 船上4名人員墮海 在場繼續搜救一名警務人員

警方發言人指，今日（25日）上午約8時20分，一艘水警巡邏艇在沙洲一帶海面執行職務期間翻側，船上4名人員墮海。水警、消防處及政府飛行服務隊到場搜救，3名人員獲救，他們清醒被送往屯門醫院治理。警方和相關部門在場繼續搜救一名警務人員。經初步調查，案件列作水域搜救行動。