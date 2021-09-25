海關搗空運販運毒品案　拘3男子檢800萬元毒品

海關指，昨日（24日）拘捕3名年齡介乎26至28歲的男子，他們涉嫌與4宗利用空運貨物渠道販運毒品的案件有關。在4宗案件中，香港海關於青衣和香港國際機場，檢獲共約8.8公斤懷疑冰毒及約3.7公斤懷疑氯胺酮，估計市值約800萬元。



海關指，昨日（24日）拘捕3名年齡介乎26至28歲的男子，他們涉嫌與4宗利用空運貨物渠道販運毒品的案件有關。（政府新聞處圖片）

海關人員今月7日，檢查一件從荷蘭經意大利到港的空運貨物，發現約3.7斤懷疑氯胺酮，收藏在3個紙皮箱的夾層內。跟進調查後，海關人員昨日在葵涌拘捕兩名分別27歲和28歲的懷疑涉案男子，案件仍在調查中。

另外，海關今月13日、19日和21日，分別檢查3件從南非及尼日利亞到港的空運速遞貨物。在第1件貨物中發現約800克懷疑冰毒收藏在一個文件夾的夾層內；在第2件貨物中發現約7.2公斤懷疑冰毒收藏在34瓶乳液內；而在第3件貨物中則發現約800克懷疑冰毒收藏在兩個手袋的夾層內。跟進調查後，海關人員昨日在油麻地拘捕一名26歲男子，懷疑與上述3宗案件有關。他已被控一項販運危險藥物的罪名，將於9月27日在九龍城裁判法院提堂。

香港海關於青衣和香港國際機場，檢獲共約8.8公斤懷疑冰毒及約3.7公斤懷疑氯胺酮，估計市值約800萬元。（政府新聞處圖片）

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。海關會繼續與香港郵政及物流業界保持緊密聯繫，加強堵截利用郵遞或快遞渠道偷運毒品。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。