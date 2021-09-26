水警失蹤｜疫下封關大飛亡命走私　不亮燈航行運貨　解構水警策略

水警小艇隊昨晨反走私行動時意外翻艇，女高級督察林婉儀至今下落不明，事件令人關注海上走私猖獗問題。知情人士透露，受疫情封關影響，近兩年海上走私無日無之，以機場對開沙洲一帶為走私熱點，近百「大飛」來港接貨，光天化日下在海上飛馳，水警主要採取驅趕或拘捕策略，遇上亡命之徒駕船高速逃逸時，由行動指揮官決定是否進行追捕。



據悉，大飛集團在香港機場水域來去自如，主要因快艇速度快，靠近內地水域，遇上香港水警或海關追捕，掉頭奔向內地水域，水警因無權越境執法，只能望海興嘆，即使當場捕獲，他們一般被控非法入境罪，刑罰不重，令大飛集團更加有恃無恐，經常大舉南下香港公然走私運貨。



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由於海上走私情況嚴重，海關去年起便加緊進行反走私巡邏，惟去年1月2１日，海關淺水巡邏艇在沙洲海面疑受撞擊翻船，釀成關員3死2傷。知情人士指，由於水警的裝備較為優良，後來轉由水警西分區主力負責反走私，而擁有最精良船隻的昂船洲水警小艇警署亦肩負起巡邏及追捕等要務。

但水警面對是一隊勢兇夾狼的走私集團，他們配備至少５部舷外機的超高速「大飛」，速度快，人數多，遇上水警掃蕩，他們以龐大數量突破警方圍捕，必要時撞擊警方船隻，去年1月2１日，海關淺水巡邏艇就是遭走私大飛撞擊翻沉，加上靠近內地水域，只要兩三分鐘便能逃回內地，令水警難以追截，即使當場拘捕到走私船員，但倘沒有運載貨物，只能控告他們非法入境罪，這些案最後大都驅逐出境，阻嚇力有限。

知情人士又表示，當水警遇上走私船隻時，多數採取驅趕或拘捕的方式處理，由於近年走私快艇可能配備4至6部舷外機，變身成「超級大飛」，水警的大型船隻未必能追上逃走的快艇，大多以驅趕為主，逼使對方無法繼續走私。如果是水警快艇執法，例如出動「山貓型高速追截艇」、「多重任務截擊艇」等，速度可與「超級大飛」一拼，便會採取拘捕行動。不過，如果走私犯亡命逃逸，而追截行動有一定風險時，會由船上指揮官決定是否繼續追捕。

走私犯為了逃避警方耳目，經常鋌而走險，即使在川流不息的漆黑海面上航行，仍不會打開任何燈號，據悉前線執法人員對此甚為擔憂，恐防會有其他船隻未能發現走私船，影響航道及釀成撞船意外。事實上，本周三（22日）於屯門龍鼓洲海面便有走私凍肉的木船與快艇相撞，當時兩船均沒有開燈，最終兩名內地男子墮海，導致一死一傷。

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據悉水警人員為了在遇到突發狀況時有能力自救，下水前會接受海上求生課程，包括反艇時如何逃上船艙的技巧，完成課程後方可上船出海。而水警人員包括小艇隊人員出海時，會穿上救生衣，一旦不幸墮海時，救生衣落水會自動充氣，令人員浮上水面，增加生存機會。

今次涉事的新型高速快艇，據知是「多重任務截擊艇」（Multi-Mission Interceptor），水警總區於去年12月5日共引入8艘，並於今年6月啟用。根據資料，該艇由美國「Safe Boat International」船廠建造，船長10.7米，裝有3台350匹馬力的舷外引擎，最高時速為102公里（約55海里）。

【水警墮海】下午4時許，涉事的水警快艇由吊船吊起。（馮國良攝）

▼▼水警小艇反艇 1失蹤3受傷▼▼

