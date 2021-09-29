荃灣一男子疑酒店房內吸毒　涉嫌藏毒被捕

撰文：凌逸德
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今日（29日）早上6時許，警方接獲報案指，荃灣荃華街一間酒店房間內有一男子懷疑吸毒。警員接報到場調查，於房間內發現一名男子，他涉嫌藏毒被捕，案件仍在調查中。

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