土瓜灣白鴿疑被老翁掟死　警方調查

撰文：黃偉民
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今（30日）清晨6時45分，一名途人行經土瓜灣馬頭圍道近農圃道路邊時，發現一名老翁用硬物掟向白鴿，之後逃去。白鴿受重傷，其後死亡。警方將案件列作受傷動物發現，正調查事件。

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