21歲男偕16歲小女友販毒　大埔公屋單位檢500萬元冰毒被捕

警方毒品調查科於大埔大元邨拘捕一對分別21歲及16歲的情侶，涉嫌以公屋單位用作毒品儲存中心，警方共檢獲約7.5公斤懷疑冰毒，市值約500萬。



警方檢獲證物包括重約7.5公斤冰毒及一批現金等。（陳浩然攝）

毒品調查科行動組3B隊高級督察廖秉科表示，毒品調查科根據線報及調查，發現有人以公屋單位用作毒品儲存中心，人員於昨日（9月30日）進行反毒品行動，於大埔大元邨一單位外截查一名形跡可疑的男子，在其紙袋發現1.5公斤懷疑冰毒。其後人員將男子押返其居住的單位搜查，再發現一個紅白藍尼龍袋，內藏6公斤懷疑冰毒。警方檢獲的毒品總值約500萬。警方亦拘捕單位內一名本地女子，涉嫌販運危險藥物。

被捕男女年齡分別為21及16歲，報稱無業及學生，兩人為情侶關係。其中男子被暫控2項販運危險藥物罪，明日於粉嶺裁判法院提堂。而被捕女子則暫獲保釋。廖秉科指上址運作約1至2個月，相信行動已成功阻截一批毒品流入本港市面，不排除會再有人被捕。

廖重申販運危險藥物屬嚴重罪行，據《危險藥物條例》，一經定罪最高可被判終身監禁及罰款500萬。廖又稱販毒集團往往利用青少年不成熟心態及金錢利誘，唆使他們參與不法行為，呼籲他們不要因一時希望「搵快錢」而被不法分子利用，又指若公屋被用作不法活動，房屋署有可能終止其租約及作檢控。