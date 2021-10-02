車Cam直擊｜作勢掟單車　硬物扑玻璃　赤膊男瘋狂惡行全紀錄

大角咀赤膊單車男闖馬路，竟大聲夾惡狂扑的士大銀幕！據車Cam影片顯示，的士駛至九龍殯儀舘對開時，單車男作勢將單車掟向的士，之後兩人發生口角。期間，單車男情緒激動，用硬物扑爆的士擋風玻璃近20秒。的士司機情急下倒車逃避，不慎自炒撞毀的士車身，之後單車男繼續挑釁司機及憤然離開。警方正追緝涉案的單車男，至於的士男司機被玻璃碎𠝹傷手清醒送院。



據車Cam影片顯示，的士駛至九龍殯儀舘對開時，單車男作勢將單車掟向的士，之後兩人發生口角。（讀者提供影片截圖）

↓多圖直擊單車男扑毀的士擋風玻璃↓



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事發在周六（2日）早上7時24分，一輛市區的士沿大角咀道行駛，至港灣豪庭對開時一輛單車突然駛出，並駛至的士前方位置。據讀者提供的車Cam片可見，當時的士與單車男保持一定距離，期間該名赤膊單車男不時回望的士司機，更伸出左手示意自己在前方。突然，單車男踩向右邊行車線，並且回頭查看、做出疑似揮拳襲擊的動作，單車男懷疑失去平衡「搖擺不穩」，他加速駛前並停下。

單車男硬物扑爆的士擋風玻璃

兩人於九龍殯儀舘對開位置停車，該名單車男舉起單車，再氣沖沖地走向的士，作勢將單車掟向的士車頭擋風玻璃，惟不成功。單車男遂向的士司機咆哮，拋下單車再走向司機車窗旁邊，懷疑兩人發生口角爭執。約1分鐘後，單車男走向倒臥地面的單車，他先扶起單車再挑釁司機，忽然他情緒激動、衝到車身右邊位置，再用手中的硬物，扑爆的士擋風玻璃。

期間，的士司機情急下倒車逃避，不慎自炒撞毀的士車身。單車男扑向的士擋風玻璃近20秒，之後他憤怒地離開取回單車，他一度向的士司機肇起拇指及指向地下，再踩單車離開現場。的士司機立即報警求助，的士男司機被玻璃碎𠝹傷手，他由救護車送院治理。

單車男扑向的士擋風玻璃近20秒，之後他憤怒地離開取回單車，他一度向的士司機肇起拇指及指向地下。（讀者提供影片截圖）

赤膊單車男疑不滿被響咹 打爆的士大銀幕逃去

事發在周六（2日）早上7時許，大角咀道近九龍殯儀舘對開位置，單車男與「的哥」疑因駕駛問題爭執。據了解，當時該名赤膊的單車男在馬路上，的士司機響咹示意對方阻擋行車路，雙方一度發生爭執。的士司機見狀拍下對方照片傳予車主備案，而的士倒車時不慎自炒，撞毀的士車身。

的士男司機手傷送院 警追緝涉案單車男

期間，單車男怒氣沖沖，以硬物打爆的士擋風玻璃，之後逃去無蹤。的士男司機被玻璃碎𠝹傷手，救護員到場替他包紮，再由救護車送院治理。現場可見，涉事的士車頭擋風玻璃爆裂，玻璃上染小量量血跡，左邊車門有凹陷，有部分汽車零件飛脫。警員接報到場調查，現正追緝涉案的單車男，案件暫列作刑事毀壞處理。