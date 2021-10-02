九龍灣女子被偷拍　警拘27歲男

撰文：凌逸德
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今日（2日）傍晚6時許，警方接報九龍灣彩霞路一名29歲女子，懷疑被一名男子以手提電話偷拍。警員到場經初步調查，以涉嫌遊蕩拘捕該名27歲姓陳男子，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第一隊跟進。

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