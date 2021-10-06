馬鞍山27歲女疑遭「鹹豬手」　69歲漢涉案被捕

撰文：劉定安
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馬鞍山發生非禮案。5日晚上9時58分，警方接獲報案指，一名27歲女子，在西沙路被人「鹹豬手」。警員接報到場，經初步調查，以涉嫌「非禮」拘捕一名69歲姓劉男子，案件交由沙田警區刑事調查隊跟進。

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